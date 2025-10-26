Смотреть онлайн Пантерс - Marburg (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: Пантерс — Marburg (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене OSC Halle A.
23:11 11:13 27:13 9:17
Превью матча Пантерс — Marburg (W)
Команда Пантерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.