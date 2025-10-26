Смотреть онлайн Nordlingen (W) - Keltern (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: Nordlingen (W) — Keltern (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Hermann-Kesser-Halle.
22:16 16:30 11:19 14:18
Превью матча Nordlingen (W) — Keltern (W)
Команда Nordlingen (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Keltern (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.