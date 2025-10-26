Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Herner TC (W) - Saarlouis Royals (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЖенский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: Herner TC (W)Saarlouis Royals (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене MCG-Arena.

МСК, 5 тур, Арена: MCG-Arena
Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ
Herner TC (W)
Завершен
10:27 16:21 24:16 13:12
63 : 76
26 октября 2025
Saarlouis Royals (W)
Превью матча Herner TC (W) — Saarlouis Royals (W)

Игры 5 тур
26.10.2025
Ганновер
73:47
USC Freiburg (W)
Завершен
26.10.2025
Herner TC (W)
63:76
Saarlouis Royals (W)
Завершен
26.10.2025
Пантерс
70:54
Marburg (W)
Завершен
26.10.2025
Nordlingen (W)
63:83
Keltern (W)
Завершен
25.10.2025
Alba Berlin (W)
72:64
Syntainics MBC (W)
Отменен
