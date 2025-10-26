26.10.2025
Смотреть онлайн Herner TC (W) - Saarlouis Royals (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: Herner TC (W) — Saarlouis Royals (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене MCG-Arena.
МСК, 5 тур, Арена: MCG-Arena
Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ
Завершен
10:27 16:21 24:16 13:12
63 : 76
26 октября 2025
Превью матча Herner TC (W) — Saarlouis Royals (W)
Комментарии к матчу