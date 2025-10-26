Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Ганновер - USC Freiburg (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЖенский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ: ГанноверUSC Freiburg (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на арене Sporthalle Birkenstrasse.

МСК, 5 тур, Арена: Sporthalle Birkenstrasse
Женский чемпионат Германии по баскетболу. ДББЛ
Ганновер
Завершен
17:14 14:9 25:11 17:13
73 : 47
26 октября 2025
USC Freiburg (W)
Превью матча Ганновер — USC Freiburg (W)

Команда Ганновер в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
10
1
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
61.1
53.3
Кол-во реализованных бросков
37
27
Игры 5 тур
26.10.2025
Ганновер
73:47
USC Freiburg (W)
Завершен
26.10.2025
Herner TC (W)
63:76
Saarlouis Royals (W)
Завершен
26.10.2025
Пантерс
70:54
Marburg (W)
Завершен
26.10.2025
Nordlingen (W)
63:83
Keltern (W)
Завершен
25.10.2025
Alba Berlin (W)
72:64
Syntainics MBC (W)
Отменен
Комментарии к матчу
