30.07.2025
Смотреть онлайн Атлетико Йель - Монтевидео 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атлетико Йель — Монтевидео, 3 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
18:29 12:16 21:17 14:25
65 : 87
30 июля 2025
Превью матча Атлетико Йель — Монтевидео
История последних встреч
Атлетико Йель
Монтевидео
1 победа
0 побед
100%
0%
15.08.2025
Монтевидео
75:85
Атлетико Йель
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
6
17
% реализации штрафных
54.5
77.3
Кол-во реализованных бросков
31
47
Комментарии к матчу