22.08.2025
Смотреть онлайн Лагомар - Ларре Борхес 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Лагомар — Ларре Борхес, 3 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
22:24 26:20 18:21 27:9
93 : 74
22 августа 2025
Превью матча Лагомар — Ларре Борхес
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
15
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
16
17
% реализации штрафных
84.2
63
Кол-во реализованных бросков
50
41
