Войти
30.07.2025

Смотреть онлайн Табаре - Штокольмо 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ТабареШтокольмо, 3 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Табаре
Завершен
15:16 22:26 14:13 17:13 2:16
70 : 84
30 июля 2025
Штокольмо
Превью матча Табаре — Штокольмо

История последних встреч

Табаре
Табаре
Штокольмо
Табаре
0 побед
1 победа
0%
100%
15.08.2025
Штокольмо
Штокольмо
97:89
Табаре
Табаре
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
15
3-х очк. попадания
9
14
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
73.1
63.2
Кол-во реализованных бросков
40
41
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
