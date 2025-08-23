23.08.2025
Смотреть онлайн Атлетико Олимпия - Вердиррожо 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атлетико Олимпия — Вердиррожо, 3 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio La Cupula.
МСК, 3 тур, Арена: Estadio La Cupula
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
25:21 20:20 24:11 18:27
25:21 20:20 24:11 18:27
87 : 79
23 августа 2025
Превью матча Атлетико Олимпия — Вердиррожо
История последних встреч
Атлетико Олимпия
Вердиррожо
0 побед
1 победа
0%
100%
30.08.2025
Вердиррожо
80:70
Атлетико Олимпия
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
24
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
14
10
% реализации штрафных
77.8
58.8
Кол-во реализованных бросков
45
41
Комментарии к матчу