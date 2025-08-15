15.08.2025
Смотреть онлайн Монтевидео - Атлетико Йель 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Монтевидео — Атлетико Йель, 8 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
20:20 16:26 14:17 25:22
20:20 16:26 14:17 25:22
75 : 85
15 августа 2025
Превью матча Монтевидео — Атлетико Йель
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
19
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
12
26
% реализации штрафных
92.3
81.2
Кол-во реализованных бросков
40
52
Комментарии к матчу