04.07.2025

Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Атлетико Кордоба 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Бока ХуниорсАтлетико Кордоба, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Luis Conde.

МСК, 1 тур, Арена: Estadio Luis Conde
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Бока Хуниорс
Завершен
13:20 14:12 23:22 15:11 10:5
75 : 70
04 июля 2025
Атлетико Кордоба
Смотреть онлайн
Превью матча Бока Хуниорс — Атлетико Кордоба

История последних встреч

Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Атлетико Кордоба
Бока Хуниорс
3 побед
4 побед
43%
57%
08.10.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
91:82
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор
21.07.2025
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
78:77
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
Обзор
16.07.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
76:72
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор
13.07.2025
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
85:84
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
Обзор
10.07.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
72:68
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор
16.07.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
76:72
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор
13.07.2025
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
85:84
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
Обзор
10.07.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
72:68
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор
08.07.2025
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
90:92
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор
02.07.2025
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
69:82
Атлетико Кордоба
Атлетико Кордоба
Обзор
Показать еще Скрыть

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
16
16
% реализации штрафных
84.2
80
Кол-во реализованных бросков
41
40
Игры 1 тур
30.12.2025
Регатас
84:64
Мартин Корриентес
Завершен
30.12.2025
Расинг де Чивилкой
76:79
Аргентино Жунин
Завершен
30.12.2025
Ферро Карриль Оэсте
100:84
Бока Хуниорс
Завершен
29.12.2025
Сан-Лоренсо де Альмагро
81:89
Обрас Санитариас
Завершен
28.12.2025
Кимса
81:64
Олимпико
Завершен
27.12.2025
Атлетико Кордоба
68:57
Атенас
Завершен
27.12.2025
Ла Унион
75:91
Мартин Корриентес
Завершен
27.12.2025
Обрас Санитариас
80:72
Платенсе
Завершен
22.12.2025
Кимса
91:74
Платенсе
Завершен
22.12.2025
Атлетико Кордоба
78:87
Расинг де Чивилкой
Завершен
22.12.2025
Унион Санта-Фе
95:84
Аргентино Жунин
Завершен
22.12.2025
Пеньяроль
76:87
Индепендиенте де Олива
Завершен
22.12.2025
Обера ТК
66:78
Обрас Санитариас
Завершен
20.12.2025
Олимпико
94:88
Платенсе
Завершен
20.12.2025
Ла Унион
88:77
Обрас Санитариас
Завершен
20.12.2025
Атенас
75:70
Расинг де Чивилкой
Завершен
19.12.2025
Ферро Карриль Оэсте
77:79
Регатас
Завершен
19.12.2025
Химнаcия и Эсгрима
86:78
Кимса
Завершен
18.12.2025
Индепендиенте де Олива
88:86
Расинг де Чивилкой
Завершен
18.12.2025
Унион Санта-Фе
80:87
Атлетико Кордоба
Завершен
17.12.2025
Бока Хуниорс
70:80
Обера ТК
Завершен
17.12.2025
Сан-Лоренсо де Альмагро
70:92
Регатас
Завершен
17.12.2025
Ферро Карриль Оэсте
89:92
Кимса
Завершен
16.12.2025
Платенсе
86:81
Атенас
Завершен
15.12.2025
Аргентино Жунин
66:85
Ла Унион
Завершен
15.12.2025
Химнаcия и Эсгрима
80:87
Обера ТК
Завершен
13.12.2025
Пеньяроль
87:67
Атенас
Завершен
13.12.2025
Мартин Корриентес
85:63
Платенсе
Завершен
13.12.2025
Расинг де Чивилкой
87:66
Ла Унион
Завершен
13.12.2025
Ферро Карриль Оэсте
87:83
Олимпико
Завершен
11.12.2025
Пеньяроль
82:76
Олимпико
Завершен
11.12.2025
Регатас
67:89
Платенсе
Завершен
10.12.2025
Унион Санта-Фе
100:85
Индепендиенте де Олива
Завершен
09.12.2025
Обера ТК
-:-
Ферро Карриль Оэсте
09.12.2025
Сан-Лоренсо де Альмагро
88:52
Аргентино Жунин
Завершен
08.12.2025
Обрас Санитариас
95:86
Пеньяроль
Завершен
08.12.2025
Платенсе
86:84
Индепендиенте де Олива
Завершен
07.12.2025
Бока Хуниорс
116:83
Аргентино Жунин
Завершен
06.12.2025
Химнаcия и Эсгрима
93:67
Пеньяроль
Завершен
06.12.2025
Обера ТК
65:59
Атлетико Кордоба
Завершен
06.12.2025
Сан-Лоренсо де Альмагро
80:75
Унион Санта-Фе
Завершен
04.12.2025
Ферро Карриль Оэсте
98:86
Унион Санта-Фе
Завершен
04.12.2025
Ла Унион
-:-
Атлетико Кордоба
Отменен
04.12.2025
Атенас
48:78
Индепендиенте де Олива
Завершен
23.11.2025
Атлетико Кордоба
79:71
Обрас Санитариас
Завершен
23.11.2025
Пеньяроль
71:87
Обера ТК
Завершен
22.11.2025
Ферро Карриль Оэсте
84:72
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
22.11.2025
Кимса
61:71
Бока Хуниорс
Завершен
22.11.2025
Индепендиенте де Олива
89:92
Обрас Санитариас
Завершен
21.11.2025
Регатас
74:60
Атлетико Кордоба
Завершен
21.11.2025
Аргентино Жунин
64:79
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
21.11.2025
Платенсе
82:78
Обера ТК
Завершен
20.11.2025
Олимпико
83:71
Бока Хуниорс
Завершен
20.11.2025
Атенас
74:80
Обрас Санитариас
Завершен
20.11.2025
Унион Санта-Фе
63:82
Пеньяроль
Завершен
19.11.2025
Мартин Корриентес
75:63
Атлетико Кордоба
Завершен
19.11.2025
Расинг де Чивилкой
70:93
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
18.11.2025
Платенсе
88:89
Пеньяроль
Завершен
18.11.2025
Атенас
76:78
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
15.11.2025
Атлетико Кордоба
75:89
Ферро Карриль Оэсте
Завершен
15.11.2025
Обера ТК
86:62
Олимпико
Завершен
13.11.2025
Пеньяроль
75:72
Мартин Корриентес
Завершен
12.11.2025
Аргентино Жунин
80:92
Платенсе
Завершен
12.11.2025
Бока Хуниорс
74:81
Регатас
Завершен
11.11.2025
Обрас Санитариас
77:67
Мартин Корриентес
Завершен
10.11.2025
Кимса
76:86
Унион Санта-Фе
Завершен
10.11.2025
Химнаcия и Эсгрима
101:70
Регатас
Завершен
10.11.2025
Расинг де Чивилкой
75:80
Платенсе
Завершен
08.11.2025
Атлетико Кордоба
71:83
Ла Унион
Завершен
08.11.2025
Олимпико
96:70
Унион Санта-Фе
Завершен
07.11.2025
Пеньяроль
89:78
Бока Хуниорс
Завершен
07.11.2025
Химнаcия и Эсгрима
84:63
Сан-Лоренсо де Альмагро
Завершен
07.11.2025
Атенас
70:87
Ла Унион
Завершен
06.11.2025
Регатас
66:75
Кимса
Завершен
05.11.2025
Индепендиенте де Олива
91:87
Ла Унион
Завершен
05.11.2025
Химнаcия и Эсгрима
70:82
Бока Хуниорс
Завершен
01.11.2025
Индепендиенте де Олива
83:84
Обера ТК
Завершен
01.11.2025
Мартин Корриентес
94:78
Аргентино Жунин
Завершен
01.11.2025
Унион Санта-Фе
77:100
Бока Хуниорс
Завершен
31.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
96:83
Обрас Санитариас
Завершен
30.10.2025
Кимса
86:83
Индепендиенте де Олива
Завершен
28.10.2025
Олимпико
73:79
Индепендиенте де Олива
Завершен
24.10.2025
Олимпико
82:86
Расинг де Чивилкой
Завершен
24.10.2025
Атлетико Кордоба
85:70
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
22.10.2025
Кимса
79:90
Расинг де Чивилкой
Завершен
22.10.2025
Регатас
73:74
Унион Санта-Фе
Завершен
22.10.2025
Индепендиенте де Олива
81:78
Химнаcия и Эсгрима
Завершен
20.10.2025
Мартин Корриентес
83:73
Унион Санта-Фе
Завершен
20.10.2025
Пеньяроль
76:74
Ла Унион
Завершен
17.10.2025
Олимпико
84:87
Атенас
Завершен
17.10.2025
Индепендиенте де Олива
105:71
Сан-Лоренсо де Альмагро
Завершен
17.10.2025
Унион Санта-Фе
78:77
Расинг де Чивилкой
Завершен
16.10.2025
Химнаcия и Эсгрима
61:69
Ла Унион
Завершен
15.10.2025
Кимса
102:66
Атенас
Завершен
15.10.2025
Платенсе
77:82
Атлетико Кордоба
Завершен
15.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
69:66
Мартин Корриентес
Завершен
14.10.2025
Индепендиенте де Олива
82:87
Бока Хуниорс
Завершен
14.10.2025
Аргентино Жунин
62:82
Обрас Санитариас
Завершен
14.10.2025
Обера ТК
84:66
Унион Санта-Фе
Завершен
13.10.2025
Пеньяроль
85:83
Атлетико Кордоба
Завершен
