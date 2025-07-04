04.07.2025
Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Атлетико Кордоба 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Бока Хуниорс — Атлетико Кордоба, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Luis Conde.
МСК, 1 тур, Арена: Estadio Luis Conde
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
13:20 14:12 23:22 15:11 10:5
13:20 14:12 23:22 15:11 10:5
75 : 70
04 июля 2025
Превью матча Бока Хуниорс — Атлетико Кордоба
История последних встреч
Бока Хуниорс
Атлетико Кордоба
3 побед
4 побед
43%
57%
08.10.2025
Атлетико Кордоба
91:82
Бока Хуниорс
21.07.2025
Бока Хуниорс
78:77
Атлетико Кордоба
16.07.2025
Атлетико Кордоба
76:72
Бока Хуниорс
13.07.2025
Бока Хуниорс
85:84
Атлетико Кордоба
10.07.2025
Атлетико Кордоба
72:68
Бока Хуниорс
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
18
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
16
16
% реализации штрафных
84.2
80
Кол-во реализованных бросков
41
40
Комментарии к матчу