Смотреть онлайн Кимса - Индепендиенте де Олива 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Кимса — Индепендиенте де Олива, 1 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Ciudad Quimsa.
20:27 25:23 21:16 20:17
Превью матча Кимса — Индепендиенте де Олива
Команда Кимса в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Индепендиенте де Олива, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.