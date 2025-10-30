Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А

Превью матча Кимса — Индепендиенте де Олива

Команда Кимса в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Индепендиенте де Олива, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.