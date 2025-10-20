Смотреть онлайн Мартин Корриентес - Унион Санта-Фе 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Мартин Корриентес — Унион Санта-Фе, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Raul Argentino Ortiz.
16:14 28:14 16:23 23:22
Превью матча Мартин Корриентес — Унион Санта-Фе
Команда Мартин Корриентес в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Унион Санта-Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.