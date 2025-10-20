Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А

Превью матча Мартин Корриентес — Унион Санта-Фе

Команда Мартин Корриентес в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Унион Санта-Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.