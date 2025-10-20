Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А

Превью матча Пеньяроль — Ла Унион

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Ла Унион, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.