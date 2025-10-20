Смотреть онлайн Пеньяроль - Ла Унион 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Пеньяроль — Ла Унион, 1 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Polideportivo Islas Malvinas.
Превью матча Пеньяроль — Ла Унион
Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Ла Унион, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.