Превью матча Ла Унион — Унион Санта-Фе

Команда Ла Унион в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Унион Санта-Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Унион Санта-Фе, в том матче победу одержали хозяева.