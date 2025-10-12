Смотреть онлайн Ла Унион - Унион Санта-Фе 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Ла Унион — Унион Санта-Фе, 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Polideportivo Cincuentenario.
24:15 15:21 21:26 23:18
Превью матча Ла Унион — Унион Санта-Фе
Команда Ла Унион в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Унион Санта-Фе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Унион Санта-Фе, в том матче победу одержали хозяева.