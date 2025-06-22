22.06.2025
Смотреть онлайн Тротамундос - Pioneros Del Avila 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Тротамундос — Pioneros Del Avila, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum de Valencia.
МСК, 1 тур, Арена: Forum de Valencia
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
15:25 30:22 28:19 22:21
95 : 87
22 июня 2025
Превью матча Тротамундос — Pioneros Del Avila
История последних встреч
Тротамундос
Pioneros Del Avila
1 победа
0 побед
100%
0%
23.06.2025
Тротамундос
76:70
Pioneros Del Avila
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
28
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
65.2
61.9
Кол-во реализованных бросков
51
47
Комментарии к матчу