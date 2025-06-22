Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Тротамундос - Pioneros Del Avila 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: ТротамундосPioneros Del Avila, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum de Valencia.

МСК, 1 тур, Арена: Forum de Valencia
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Тротамундос
Завершен
15:25 30:22 28:19 22:21
95 : 87
22 июня 2025
Pioneros Del Avila
Смотреть онлайн
Превью матча Тротамундос — Pioneros Del Avila

История последних встреч

Тротамундос
Тротамундос
Pioneros Del Avila
Тротамундос
1 победа
0 побед
100%
0%
23.06.2025
Тротамундос
Тротамундос
76:70
Pioneros Del Avila
Pioneros Del Avila
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
28
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
15
13
% реализации штрафных
65.2
61.9
Кол-во реализованных бросков
51
47
Игры 1 тур
13.07.2025
Гайтерос Де Зулия
80:67
Тротамундос
Завершен
11.07.2025
Гайтерос Де Зулия
64:49
Тротамундос
Завершен
07.07.2025
Тротамундос
56:80
Гайтерос Де Зулия
Завершен
06.07.2025
Тротамундос
71:64
Гайтерос Де Зулия
Завершен
03.07.2025
Pioneros Del Avila
-:-
Маринос де Ансоатеги
Отложен
03.07.2025
Тротамундос
-:-
Гайтерос Де Зулия
Отложен
02.07.2025
Pioneros Del Avila
89:74
Маринос де Ансоатеги
Завершен
02.07.2025
Тротамундос
77:83
Гайтерос Де Зулия
Завершен
27.06.2025
Гайтерос Де Зулия
77:62
Pioneros Del Avila
Завершен
27.06.2025
Маринос де Ансоатеги
87:88
Тротамундос
Завершен
23.06.2025
Маринос де Ансоатеги
65:73
Гайтерос Де Зулия
Завершен
23.06.2025
Тротамундос
76:70
Pioneros Del Avila
Завершен
22.06.2025
Маринос де Ансоатеги
74:71
Гайтерос Де Зулия
Завершен
22.06.2025
Тротамундос
95:87
Pioneros Del Avila
Завершен
Комментарии к матчу
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
