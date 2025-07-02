02.07.2025
Смотреть онлайн Pioneros Del Avila - Маринос де Ансоатеги 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Pioneros Del Avila — Маринос де Ансоатеги, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Gilberto Roque Morales.
МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Gilberto Roque Morales
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
26:15 23:25 18:16 22:18
89 : 74
02 июля 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
19
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
13
6
% реализации штрафных
76.5
35.3
