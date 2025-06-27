Смотреть онлайн Маринос де Ансоатеги - Тротамундос 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Маринос де Ансоатеги — Тротамундос, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Luis Ramos.
20:22 24:22 16:26 19:9 8:9
Превью матча Маринос де Ансоатеги — Тротамундос
Команда Маринос де Ансоатеги в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Тротамундос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.