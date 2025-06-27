Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига

Превью матча Маринос де Ансоатеги — Тротамундос

Команда Маринос де Ансоатеги в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Тротамундос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.