Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Маринос де Ансоатеги - Гайтерос Де Зулия 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Маринос де АнсоатегиГайтерос Де Зулия, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Luis Ramos.

МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Luis Ramos
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Маринос де Ансоатеги
Завершен
26:30 19:15 11:13 18:13
74 : 71
22 июня 2025
Гайтерос Де Зулия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Маринос де Ансоатеги — Гайтерос Де Зулия

История последних встреч

Маринос де Ансоатеги
Маринос де Ансоатеги
Гайтерос Де Зулия
Маринос де Ансоатеги
0 побед
1 победа
0%
100%
23.06.2025
Маринос де Ансоатеги
Маринос де Ансоатеги
65:73
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
53.3
63.6
Игры 1 тур
13.07.2025
Гайтерос Де Зулия
80:67
Тротамундос
Завершен
11.07.2025
Гайтерос Де Зулия
64:49
Тротамундос
Завершен
07.07.2025
Тротамундос
56:80
Гайтерос Де Зулия
Завершен
06.07.2025
Тротамундос
71:64
Гайтерос Де Зулия
Завершен
03.07.2025
Pioneros Del Avila
-:-
Маринос де Ансоатеги
Отложен
03.07.2025
Тротамундос
-:-
Гайтерос Де Зулия
Отложен
02.07.2025
Pioneros Del Avila
89:74
Маринос де Ансоатеги
Завершен
02.07.2025
Тротамундос
77:83
Гайтерос Де Зулия
Завершен
27.06.2025
Гайтерос Де Зулия
77:62
Pioneros Del Avila
Завершен
27.06.2025
Маринос де Ансоатеги
87:88
Тротамундос
Завершен
23.06.2025
Маринос де Ансоатеги
65:73
Гайтерос Де Зулия
Завершен
23.06.2025
Тротамундос
76:70
Pioneros Del Avila
Завершен
22.06.2025
Маринос де Ансоатеги
74:71
Гайтерос Де Зулия
Завершен
22.06.2025
Тротамундос
95:87
Pioneros Del Avila
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Спартак Спартак
20 Декабря
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
20 Декабря
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
20 Декабря
15:30
Ювентус Ювентус
Рома Рома
20 Декабря
22:45
Локомотив Локомотив
Авангард Авангард
20 Декабря
17:00
Vendee Fontenay Vendee Fontenay
ПСЖ ПСЖ
20 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
20 Декабря
18:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
20 Декабря
14:30
Лацио Лацио
Кремонезе Кремонезе
20 Декабря
20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
20 Декабря
20:30