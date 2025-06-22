22.06.2025
Смотреть онлайн Маринос де Ансоатеги - Гайтерос Де Зулия 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Маринос де Ансоатеги — Гайтерос Де Зулия, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Luis Ramos.
МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Luis Ramos
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
26:30 19:15 11:13 18:13
74 : 71
22 июня 2025
Превью матча Маринос де Ансоатеги — Гайтерос Де Зулия
История последних встреч
Маринос де Ансоатеги
Гайтерос Де Зулия
0 побед
1 победа
0%
100%
23.06.2025
Маринос де Ансоатеги
65:73
Гайтерос Де Зулия
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
53.3
63.6
