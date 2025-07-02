Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Тротамундос - Гайтерос Де Зулия 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: ТротамундосГайтерос Де Зулия, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum de Valencia.

МСК, 1 тур, Арена: Forum de Valencia
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Тротамундос
Завершен
23:18 19:27 16:27 19:11
77 : 83
02 июля 2025
Гайтерос Де Зулия
Смотреть онлайн
Превью матча Тротамундос — Гайтерос Де Зулия

История последних встреч

Тротамундос
Тротамундос
Гайтерос Де Зулия
Тротамундос
1 победа
3 побед
25%
75%
13.07.2025
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
80:67
Тротамундос
Тротамундос
Обзор
11.07.2025
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
64:49
Тротамундос
Тротамундос
Обзор
07.07.2025
Тротамундос
Тротамундос
56:80
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
Обзор
06.07.2025
Тротамундос
Тротамундос
71:64
Гайтерос Де Зулия
Гайтерос Де Зулия
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
23
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
60
66.7
Кол-во реализованных бросков
42
44
Игры 1 тур
13.07.2025
Гайтерос Де Зулия
80:67
Тротамундос
Завершен
11.07.2025
Гайтерос Де Зулия
64:49
Тротамундос
Завершен
07.07.2025
Тротамундос
56:80
Гайтерос Де Зулия
Завершен
06.07.2025
Тротамундос
71:64
Гайтерос Де Зулия
Завершен
03.07.2025
Pioneros Del Avila
-:-
Маринос де Ансоатеги
Отложен
03.07.2025
Тротамундос
-:-
Гайтерос Де Зулия
Отложен
02.07.2025
Pioneros Del Avila
89:74
Маринос де Ансоатеги
Завершен
02.07.2025
Тротамундос
77:83
Гайтерос Де Зулия
Завершен
Комментарии к матчу
