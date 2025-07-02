02.07.2025
Смотреть онлайн Тротамундос - Гайтерос Де Зулия 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига: Тротамундос — Гайтерос Де Зулия, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Forum de Valencia.
МСК, 1 тур, Арена: Forum de Valencia
Чемпионат Венесуэлы по баскетболу. Суперлига
Завершен
23:18 19:27 16:27 19:11
77 : 83
02 июля 2025
Превью матча Тротамундос — Гайтерос Де Зулия
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
23
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
60
66.7
Кол-во реализованных бросков
42
44
Комментарии к матчу