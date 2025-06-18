18.06.2025
Смотреть онлайн Болгария (Ж) - Италия (Ж) 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная лига наций. Женщины: Болгария (Ж) — Италия (Ж), 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Волейбольная лига наций. Женщины
Завершен
17:25 25:23 15:25 15:25
1 : 3
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Италия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Италия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Италия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Италия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Италия (Ж) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Болгария (Ж) со счетом 25-23
Тайм-аут
Сет 3. Команда Италия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Италия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Италия (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Италия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Италия (Ж) со счетом 15-25
Сет 4. Команда Италия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Италия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Италия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Италия (Ж) первая набрала 20 очков
Игры 1 тур
27.07
3
1
22
25
25
18
25
22
25
22
Завершен
14.07
3
2
18
25
19
25
25
21
25
16
18
16
Завершен
13.07
2
3
25
17
23
25
28
30
25
23
13
15
Завершен
13.07
3
0
25
18
25
20
25
18
Завершен
13.07
3
1
25
20
25
13
21
25
25
21
Завершен
13.07
0
3
23
25
26
28
18
25
Завершен
13.07
1
3
25
19
23
25
17
25
21
25
Завершен
13.07
0
3
17
25
18
25
20
25
Завершен
13.07
0
3
13
25
19
25
17
25
Завершен
13.07
0
3
17
25
19
25
21
25
Завершен
13.07
2
3
24
26
25
23
25
20
21
25
17
19
Завершен
13.07
2
3
25
22
26
24
21
25
17
25
16
17
Завершен
12.07
2
3
19
25
25
21
25
21
20
25
11
15
Завершен
12.07
2
3
23
25
25
23
25
14
19
25
10
15
Завершен
12.07
3
1
25
21
23
25
25
23
25
22
Завершен
12.07
2
3
22
25
20
25
25
21
25
23
13
15
Завершен
12.07
1
3
22
25
15
25
25
22
23
25
Завершен
12.07
0
3
21
25
18
25
23
25
Завершен
11.07
3
1
25
22
25
21
4
25
25
20
Завершен
11.07
0
3
24
26
19
25
16
25
Завершен
11.07
1
3
22
25
21
25
25
21
22
25
Завершен
11.07
1
3
25
23
19
25
16
25
20
25
Завершен
11.07
0
3
24
26
19
25
11
25
Завершен
10.07
1
3
24
26
22
25
25
22
22
25
Завершен
10.07
3
0
25
17
26
24
25
20
Завершен
10.07
0
3
21
25
25
27
22
25
Завершен
10.07
2
3
25
23
21
25
25
17
21
25
11
15
Завершен
10.07
2
3
22
25
25
17
25
22
22
25
13
15
Завершен
09.07
0
3
19
25
16
25
21
25
Завершен
09.07
3
2
24
26
25
20
23
25
25
23
15
13
Завершен
09.07
3
0
25
19
25
15
25
18
Завершен
09.07
1
3
25
22
22
25
26
28
18
25
Завершен
09.07
0
3
23
25
16
25
19
25
Завершен
09.07
1
3
25
18
19
25
14
25
26
28
Завершен
09.07
1
3
21
25
29
27
10
25
19
25
Завершен
22.06
1
3
25
22
22
25
22
25
23
25
Завершен
22.06
1
3
18
25
25
23
23
25
15
25
Завершен
22.06
2
3
22
25
24
26
25
20
25
21
13
15
Завершен
22.06
2
3
25
19
17
25
25
19
20
25
14
16
Завершен
22.06
0
3
21
25
30
32
11
25
Завершен
22.06
2
3
23
25
25
19
21
25
25
23
10
15
Завершен
22.06
3
2
22
25
25
13
21
25
25
22
18
16
Завершен
22.06
0
3
22
25
17
25
20
25
Завершен
22.06
3
2
26
24
25
13
21
25
22
25
15
9
Завершен
21.06
3
2
21
25
25
16
16
25
25
15
15
13
Завершен
21.06
0
3
11
25
13
25
17
25
Завершен
21.06
0
3
18
25
22
25
19
25
Завершен
21.06
0
3
23
25
18
25
20
25
Завершен
21.06
1
3
15
25
12
25
25
18
22
25
Завершен
21.06
3
0
25
18
25
16
32
30
Завершен
20.06
0
3
16
25
16
25
20
25
Завершен
20.06
0
3
20
25
23
25
23
25
Завершен
20.06
3
0
25
21
25
19
25
20
Завершен
20.06
1
3
16
25
25
20
29
31
12
25
Завершен
20.06
2
3
23
25
25
16
15
25
25
20
17
19
Завершен
20.06
0
3
19
25
22
25
11
25
Завершен
19.06
3
1
25
20
23
25
25
17
25
23
Завершен
19.06
0
3
16
25
18
25
24
26
Завершен
19.06
1
3
25
20
20
25
17
25
18
25
Завершен
19.06
0
3
14
25
18
25
25
27
Завершен
19.06
2
3
21
25
25
22
15
25
26
24
14
16
Завершен
19.06
0
3
19
25
20
25
18
25
Завершен
18.06
2
3
22
25
20
25
25
22
25
22
11
15
Завершен
18.06
0
3
25
27
19
25
26
28
Завершен
18.06
2
3
25
17
23
25
25
17
12
25
10
15
Завершен
18.06
1
3
22
25
26
24
16
25
15
25
Завершен
18.06
1
3
27
29
25
23
15
25
22
25
Завершен
18.06
2
3
23
25
25
17
27
25
28
30
11
15
Завершен
18.06
3
2
27
25
25
18
15
25
20
25
15
13
Завершен
18.06
2
3
25
18
25
23
20
25
15
25
11
15
Завершен
18.06
1
3
17
25
25
23
15
25
15
25
Завершен
