08.06.2025

Смотреть онлайн Болгария (Ж) - Сербия (Ж) 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйВолейбольная лига наций. Женщины: Болгария (Ж)Сербия (Ж), 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Волейбольная лига наций. Женщины
Болгария (Ж)
Завершен
12:25 25:19 25:16 10:25 17:15
3 : 2
08 июня 2025
Сербия (Ж)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сербия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сербия (Ж) со счетом 12-25
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Болгария (Ж) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Болгария (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Болгария (Ж) со счетом 25-16
Сет 4. Команда Сербия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сербия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сербия (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Сербия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Сербия (Ж) со счетом 10-25
Сет 5. Команда Болгария (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Болгария (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Сербия (Ж) первая набрала 15 очков

Превью матча Болгария (Ж) — Сербия (Ж)

Команда Болгария (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Сербия (Ж), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Болгария (Ж)
Болгария (Ж)
Сербия (Ж)
Болгария (Ж)
0 побед
1 победа
0%
100%
16.08.2025
Сербия (Ж)
Сербия (Ж)
3:1
Болгария (Ж)
Болгария (Ж)
Обзор
Игры 1 тур
27.07
Италия (Ж) Италия (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
3
1
22
25
25
18
25
22
25
22
Завершен
14.07
Китай (Ж) Китай (Ж) США (Ж) США (Ж)
3
2
18
25
19
25
25
21
25
16
18
16
Завершен
13.07
Таиланд (Ж) Таиланд (Ж) Канада (Ж) Канада (Ж)
2
3
25
17
23
25
28
30
25
23
13
15
Завершен
13.07
Сербия (Ж) Сербия (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
3
0
25
18
25
20
25
18
Завершен
13.07
Германия (Ж) Германия (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж)
3
1
25
20
25
13
21
25
25
21
Завершен
13.07
Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
0
3
23
25
26
28
18
25
Завершен
13.07
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Бельгия (Ж) Бельгия (Ж)
1
3
25
19
23
25
17
25
21
25
Завершен
13.07
Япония (Ж) Япония (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
0
3
17
25
18
25
20
25
Завершен
13.07
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
0
3
13
25
19
25
17
25
Завершен
13.07
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Франция (Ж) Франция (Ж)
0
3
17
25
19
25
21
25
Завершен
13.07
Канада (Ж) Канада (Ж) США (Ж) США (Ж)
2
3
24
26
25
23
25
20
21
25
17
19
Завершен
13.07
Германия (Ж) Германия (Ж) Китай (Ж) Китай (Ж)
2
3
25
22
26
24
21
25
17
25
16
17
Завершен
12.07
Турция (Ж) Турция (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
2
3
19
25
25
21
25
21
20
25
11
15
Завершен
12.07
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж)
2
3
23
25
25
23
25
14
19
25
10
15
Завершен
12.07
Япония (Ж) Япония (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
3
1
25
21
23
25
25
23
25
22
Завершен
12.07
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Болгария (Ж) Болгария (Ж)
2
3
22
25
20
25
25
21
25
23
13
15
Завершен
12.07
Канада (Ж) Канада (Ж) Китай (Ж) Китай (Ж)
1
3
22
25
15
25
25
22
23
25
Завершен
12.07
Таиланд (Ж) Таиланд (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж)
0
3
21
25
18
25
23
25
Завершен
11.07
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
3
1
25
22
25
21
4
25
25
20
Завершен
11.07
Бельгия (Ж) Бельгия (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
0
3
24
26
19
25
16
25
Завершен
11.07
Польша (Ж) Польша (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
1
3
22
25
21
25
25
21
22
25
Завершен
11.07
Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж) США (Ж) США (Ж)
1
3
25
23
19
25
16
25
20
25
Завершен
11.07
Таиланд (Ж) Таиланд (Ж) Германия (Ж) Германия (Ж)
0
3
24
26
19
25
11
25
Завершен
10.07
Бельгия (Ж) Бельгия (Ж) Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж)
1
3
24
26
22
25
25
22
22
25
Завершен
10.07
Италия (Ж) Италия (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
3
0
25
17
26
24
25
20
Завершен
10.07
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
0
3
21
25
25
27
22
25
Завершен
10.07
Франция (Ж) Франция (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
2
3
25
23
21
25
25
17
21
25
11
15
Завершен
10.07
Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Китай (Ж) Китай (Ж)
2
3
22
25
25
17
25
22
22
25
13
15
Завершен
09.07
Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
0
3
19
25
16
25
21
25
Завершен
09.07
Германия (Ж) Германия (Ж) Канада (Ж) Канада (Ж)
3
2
24
26
25
20
23
25
25
23
15
13
Завершен
09.07
Италия (Ж) Италия (Ж) Бельгия (Ж) Бельгия (Ж)
3
0
25
19
25
15
25
18
Завершен
09.07
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
1
3
25
22
22
25
26
28
18
25
Завершен
09.07
Франция (Ж) Франция (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
0
3
23
25
16
25
19
25
Завершен
09.07
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
1
3
25
18
19
25
14
25
26
28
Завершен
09.07
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
1
3
21
25
29
27
10
25
19
25
Завершен
22.06
Сербия (Ж) Сербия (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
1
3
25
22
22
25
22
25
23
25
Завершен
22.06
Турция (Ж) Турция (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
1
3
18
25
25
23
23
25
15
25
Завершен
22.06
Франция (Ж) Франция (Ж) США (Ж) США (Ж)
2
3
22
25
24
26
25
20
25
21
13
15
Завершен
22.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж)
2
3
25
19
17
25
25
19
20
25
14
16
Завершен
22.06
Китай (Ж) Китай (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
0
3
21
25
30
32
11
25
Завершен
22.06
Германия (Ж) Германия (Ж) Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж)
2
3
23
25
25
19
21
25
25
23
10
15
Завершен
22.06
Бельгия (Ж) Бельгия (Ж) Канада (Ж) Канада (Ж)
3
2
22
25
25
13
21
25
25
22
18
16
Завершен
22.06
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
0
3
22
25
17
25
20
25
Завершен
22.06
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Таиланд (Ж) Таиланд (Ж)
3
2
26
24
25
13
21
25
22
25
15
9
Завершен
21.06
Франция (Ж) Франция (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
3
2
21
25
25
16
16
25
25
15
15
13
Завершен
21.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
0
3
11
25
13
25
17
25
Завершен
21.06
Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж) США (Ж) США (Ж)
0
3
18
25
22
25
19
25
Завершен
21.06
Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
0
3
23
25
18
25
20
25
Завершен
21.06
Япония (Ж) Япония (Ж) Китай (Ж) Китай (Ж)
1
3
15
25
12
25
25
18
22
25
Завершен
21.06
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Таиланд (Ж) Таиланд (Ж)
3
0
25
18
25
16
32
30
Завершен
20.06
Германия (Ж) Германия (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
0
3
16
25
16
25
20
25
Завершен
20.06
Канада (Ж) Канада (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
0
3
20
25
23
25
23
25
Завершен
20.06
Франция (Ж) Франция (Ж) Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж)
3
0
25
21
25
19
25
20
Завершен
20.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Бельгия (Ж) Бельгия (Ж)
1
3
16
25
25
20
29
31
12
25
Завершен
20.06
Япония (Ж) Япония (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
2
3
23
25
25
16
15
25
25
20
17
19
Завершен
20.06
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Чехия (Ж) Чехия (Ж)
0
3
19
25
22
25
11
25
Завершен
19.06
Германия (Ж) Германия (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
3
1
25
20
23
25
25
17
25
23
Завершен
19.06
Канада (Ж) Канада (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
0
3
16
25
18
25
24
26
Завершен
19.06
США (Ж) США (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
1
3
25
20
20
25
17
25
18
25
Завершен
19.06
Бельгия (Ж) Бельгия (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж)
0
3
14
25
18
25
25
27
Завершен
19.06
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Китай (Ж) Китай (Ж)
2
3
21
25
25
22
15
25
26
24
14
16
Завершен
19.06
Таиланд (Ж) Таиланд (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
0
3
19
25
20
25
18
25
Завершен
18.06
Сербия (Ж) Сербия (Ж) США (Ж) США (Ж)
2
3
22
25
20
25
25
22
25
22
11
15
Завершен
18.06
Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
0
3
25
27
19
25
26
28
Завершен
18.06
Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
2
3
25
17
23
25
25
17
12
25
10
15
Завершен
18.06
Бельгия (Ж) Бельгия (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
1
3
22
25
26
24
16
25
15
25
Завершен
18.06
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Китай (Ж) Китай (Ж)
1
3
27
29
25
23
15
25
22
25
Завершен
18.06
Франция (Ж) Франция (Ж) Германия (Ж) Германия (Ж)
2
3
23
25
25
17
27
25
28
30
11
15
Завершен
18.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Канада (Ж) Канада (Ж)
3
2
27
25
25
18
15
25
20
25
15
13
Завершен
18.06
Таиланд (Ж) Таиланд (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
2
3
25
18
25
23
20
25
15
25
11
15
Завершен
18.06
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
1
3
17
25
25
23
15
25
15
25
Завершен
09.06
Канада (Ж) Канада (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
3
2
20
25
18
25
25
20
25
18
15
12
Завершен
08.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) США (Ж) США (Ж)
0
3
13
25
26
28
17
25
Завершен
08.06
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж)
0
3
21
25
16
25
23
25
Завершен
08.06
Чехия (Ж) Чехия (Ж) Германия (Ж) Германия (Ж)
1
3
22
25
18
25
25
22
23
25
Завершен
08.06
Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
0
3
19
25
21
25
9
25
Завершен
08.06
Бразилия (Ж) Бразилия (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
0
3
22
25
18
25
27
29
Завершен
08.06
Китай (Ж) Китай (Ж) Турция (Ж) Турция (Ж)
2
3
25
19
20
25
31
29
26
28
12
15
Завершен
08.06
Франция (Ж) Франция (Ж) Таиланд (Ж) Таиланд (Ж)
1
3
14
25
25
19
23
25
13
25
Завершен
08.06
Бельгия (Ж) Бельгия (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
0
3
11
25
15
25
25
27
Завершен
08.06
Болгария (Ж) Болгария (Ж) Сербия (Ж) Сербия (Ж)
3
2
12
25
25
19
25
16
10
25
17
15
Завершен
07.06
Канада (Ж) Канада (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
0
3
24
26
20
25
19
25
Завершен
07.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Чехия (Ж) Чехия (Ж)
2
3
25
17
17
25
25
21
9
25
9
15
Завершен
07.06
Германия (Ж) Германия (Ж) Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
2
3
23
25
25
21
25
23
20
25
8
15
Завершен
07.06
Китай (Ж) Китай (Ж) Франция (Ж) Франция (Ж)
3
0
25
17
25
18
25
11
Завершен
07.06
Турция (Ж) Турция (Ж) Польша (Ж) Польша (Ж)
3
2
25
21
18
25
25
23
22
25
15
7
Завершен
07.06
Чехия (Ж) Чехия (Ж) США (Ж) США (Ж)
3
2
23
25
20
25
25
17
25
20
27
25
Завершен
07.06
Сербия (Ж) Сербия (Ж) Япония (Ж) Япония (Ж)
0
3
19
25
21
25
13
25
Завершен
06.06
Южна Корея (Ж) Южна Корея (Ж) Италия (Ж) Италия (Ж)
0
3
13
25
13
25
17
25
Завершен
06.06
Доминиканская Республика (Ж) Доминиканская Республика (Ж) Нидерланды (Ж) Нидерланды (Ж)
3
2
22
25
25
19
28
26
22
25
15
13
Завершен
06.06
Турция (Ж) Турция (Ж) Таиланд (Ж) Таиланд (Ж)
3
0
25
23
25
14
25
22
Завершен
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Борнмут Борнмут
Челси Челси
6 Декабря
18:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Сандерленд Сандерленд
6 Декабря
18:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
6 Декабря
17:30
Интер Милан Интер Милан
Комо Комо
6 Декабря
20:00
Реал Бетис Реал Бетис
Барселона Барселона
6 Декабря
20:30
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
6 Декабря
20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Бернли Бернли
6 Декабря
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
6 Декабря
15:30