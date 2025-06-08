Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная лига наций. Женщины : Болгария (Ж) — Сербия (Ж) , 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Болгария (Ж) — Сербия (Ж)

Команда Болгария (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Сербия (Ж), в том матче победу одержали хозяева.