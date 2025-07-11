Смотреть онлайн Польша (Ж) - Бразилия (Ж) 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная лига наций. Женщины: Польша (Ж) — Бразилия (Ж), 1 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени .
22:25 21:25 25:21 22:25
Превью матча Польша (Ж) — Бразилия (Ж)
Команда Польша (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Бразилия (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.