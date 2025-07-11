Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Польша (Ж) - Бразилия (Ж) 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйВолейбольная лига наций. Женщины: Польша (Ж)Бразилия (Ж), 1 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Волейбольная лига наций. Женщины
Польша (Ж)
Завершен
22:25 21:25 25:21 22:25
1 : 3
11 июля 2025
Бразилия (Ж)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Польша (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Польша (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Бразилия (Ж) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Польша (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Польша (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Бразилия (Ж) со счетом 21-25
Сет 3. Команда Польша (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Польша (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Польша (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Польша (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Польша (Ж) со счетом 25-21
Сет 4. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бразилия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Польша (Ж) — Бразилия (Ж)

Команда Польша (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Бразилия (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

