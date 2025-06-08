Смотреть онлайн Бельгия (Ж) - Польша (Ж) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная лига наций. Женщины: Бельгия (Ж) — Польша (Ж), 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
11:25 15:25 25:27
Превью матча Бельгия (Ж) — Польша (Ж)
Команда Бельгия (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Польша (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.