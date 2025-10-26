Смотреть онлайн Aras Kargo (W) - THY Spor Kulubu (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye Ligi Women: Aras Kargo (W) — THY Spor Kulubu (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
25:19 22:25 25:22 25:15
Превью матча Aras Kargo (W) — THY Spor Kulubu (W)
Команда Aras Kargo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда THY Spor Kulubu (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 октября 2025 на поле команды THY Spor Kulubu (W), в том матче победу одержали гостьи.