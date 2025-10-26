Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Aras Kargo (W) - THY Spor Kulubu (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye Ligi Women: Aras Kargo (W)THY Spor Kulubu (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Turkiye Ligi Women
Aras Kargo (W)
Завершен
25:19 22:25 25:22 25:15
3 : 1
26 октября 2025
THY Spor Kulubu (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Aras Kargo (W) со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 2. Команда THY Spor Kulubu (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда THY Spor Kulubu (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда THY Spor Kulubu (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда THY Spor Kulubu (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда THY Spor Kulubu (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Aras Kargo (W) со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Aras Kargo (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Aras Kargo (W) — THY Spor Kulubu (W)

Команда Aras Kargo (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда THY Spor Kulubu (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 октября 2025 на поле команды THY Spor Kulubu (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Aras Kargo (W)
Aras Kargo (W)
THY Spor Kulubu (W)
Aras Kargo (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
07.10.2025
THY Spor Kulubu (W)
THY Spor Kulubu (W)
1:3
Aras Kargo (W)
Aras Kargo (W)
Игры 4 тур
26.10
Fenerbahce (W) Fenerbahce (W) Besiktas (W) Besiktas (W)
3
0
25
13
25
16
24
17
Завершен
26.10
Nilufer Bld (W) Nilufer Bld (W) Zeren Spor (W) Zeren Spor (W)
0
3
24
26
23
25
12
25
Завершен
26.10
Vakifbank (W) Vakifbank (W) Galatasaray (W) Galatasaray (W)
3
0
26
24
25
19
25
17
Завершен
26.10
Aras Kargo (W) Aras Kargo (W) THY Spor Kulubu (W) THY Spor Kulubu (W)
3
1
25
19
22
25
25
22
25
15
Завершен
26.10
Bahcelievler (W) Bahcelievler (W) Eczacibasi (W) Eczacibasi (W)
0
3
22
25
22
25
16
25
Завершен
26.10
Ilbank (W) Ilbank (W) Aydin B.Sehir Bld (W) Aydin B.Sehir Bld (W)
3
1
25
20
20
25
30
28
25
18
Завершен
