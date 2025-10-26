Смотреть онлайн Nilufer Bld (W) - Zeren Spor (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye Ligi Women: Nilufer Bld (W) — Zeren Spor (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nilufer Belediyesi Sports Hall.
24:26 23:25 12:25
Превью матча Nilufer Bld (W) — Zeren Spor (W)
Команда Nilufer Bld (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Zeren Spor (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Zeren Spor (W), в том матче победу одержали хозяева.