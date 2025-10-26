Смотреть онлайн Fenerbahce (W) - Besiktas (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye Ligi Women: Fenerbahce (W) — Besiktas (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе TVF Burhan Felek Sport Hall.
25:13 25:16 24:17
Превью матча Fenerbahce (W) — Besiktas (W)
Команда Fenerbahce (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Besiktas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.