26.10.2025

Смотреть онлайн Vakifbank (W) - Galatasaray (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTurkiye Ligi Women: Vakifbank (W)Galatasaray (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе TVF Burhan Felek Sport Hall.

МСК, 4 тур, Стадион: TVF Burhan Felek Sport Hall
Turkiye Ligi Women
Vakifbank (W)
Завершен
26:24 25:19 25:17
3 : 0
26 октября 2025
Galatasaray (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vakifbank (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Vakifbank (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Vakifbank (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Galatasaray (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Vakifbank (W) со счетом 26-24
Сет 2. Команда Galatasaray (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Galatasaray (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Vakifbank (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Vakifbank (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Vakifbank (W) со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vakifbank (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vakifbank (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vakifbank (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Vakifbank (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Vakifbank (W) — Galatasaray (W)

Команда Vakifbank (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Galatasaray (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.

Игры 4 тур
26.10
Fenerbahce (W) Fenerbahce (W) Besiktas (W) Besiktas (W)
3
0
25
13
25
16
24
17
Завершен
26.10
Nilufer Bld (W) Nilufer Bld (W) Zeren Spor (W) Zeren Spor (W)
0
3
24
26
23
25
12
25
Завершен
26.10
Vakifbank (W) Vakifbank (W) Galatasaray (W) Galatasaray (W)
3
0
26
24
25
19
25
17
Завершен
26.10
Aras Kargo (W) Aras Kargo (W) THY Spor Kulubu (W) THY Spor Kulubu (W)
3
1
25
19
22
25
25
22
25
15
Завершен
26.10
Bahcelievler (W) Bahcelievler (W) Eczacibasi (W) Eczacibasi (W)
0
3
22
25
22
25
16
25
Завершен
26.10
Ilbank (W) Ilbank (W) Aydin B.Sehir Bld (W) Aydin B.Sehir Bld (W)
3
1
25
20
20
25
30
28
25
18
Завершен
Комментарии к матчу
