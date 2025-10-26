Сет 2 выиграла команда Vakifbank (W) со счетом 25-19

Сет 1 выиграла команда Vakifbank (W) со счетом 26-24

Превью матча Vakifbank (W) — Galatasaray (W)

Команда Vakifbank (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Galatasaray (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.