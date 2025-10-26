Смотреть онлайн Vakifbank (W) - Galatasaray (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Turkiye Ligi Women: Vakifbank (W) — Galatasaray (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе TVF Burhan Felek Sport Hall.
26:24 25:19 25:17
Превью матча Vakifbank (W) — Galatasaray (W)
Команда Vakifbank (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Galatasaray (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.