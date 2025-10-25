Сет 1. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Stralsund (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Stralsund (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Stralsund (W) со счетом 25-19
Сет 2. Команда Stralsund (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) со счетом 17-25
Сет 3. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Stralsund (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Stralsund (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Stralsund (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Stralsund (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) первая набрала 10 очков