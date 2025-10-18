Смотреть онлайн Markkleeberg (W) - TV Planegg-Krailling (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2.Bundesliga Pro Women: Markkleeberg (W) — TV Planegg-Krailling (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .