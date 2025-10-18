Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Markkleeberg (W) - TV Planegg-Krailling (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2.Bundesliga Pro Women: Markkleeberg (W)TV Planegg-Krailling (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Germany 2.Bundesliga Pro Women
Markkleeberg (W)
Завершен
13:15
0 : 1
18 октября 2025
TV Planegg-Krailling (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда TV Planegg-Krailling (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Markkleeberg (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда TV Planegg-Krailling (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут

Превью матча Markkleeberg (W) — TV Planegg-Krailling (W)

Игры 1 тур
08.11
Leverkusen (W) Leverkusen (W) VV Grimma (W) VV Grimma (W)
2
3
22
25
15
25
28
26
25
17
11
15
Завершен
02.11
ДСХС Кёльн (Ж) ДСХС Кёльн (Ж) Markkleeberg (W) Markkleeberg (W)
3
1
25
21
21
25
25
15
17
13
Завершен
02.11
VCO Dresden (W) VCO Dresden (W) Vilsbiburg (W) Vilsbiburg (W)
0
1
16
24
Завершен
02.11
VV Grimma (W) VV Grimma (W) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж)
3
1
25
19
25
10
27
29
25
17
Завершен
02.11
TV Dingolfing (W) TV Dingolfing (W) Oythe (W) Oythe (W)
0
1
6
8
Завершен
01.11
Straubing (W) Straubing (W) BBSC Berlin (W) BBSC Berlin (W)
3
0
27
25
25
16
25
17
Завершен
01.11
Stralsund (W) Stralsund (W) TV 05 Waldgirmes (W) TV 05 Waldgirmes (W)
0
3
14
25
22
25
15
25
Завершен
01.11
VCO Dresden (W) VCO Dresden (W) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж)
3
0
25
23
25
21
6
3
Завершен
01.11
TV Planegg-Krailling (W) TV Planegg-Krailling (W) Vilsbiburg (W) Vilsbiburg (W)
-
-
Отменен
31.10
VV Grimma (W) VV Grimma (W) Oythe (W) Oythe (W)
1
3
25
21
20
25
23
25
19
25
Завершен
25.10
Stralsund (W) Stralsund (W) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж)
2
3
25
19
17
25
25
22
18
25
10
11
Отменен
19.10
Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) ТВ Хорд (Ж) ТВ Хорд (Ж)
3
0
25
18
25
23
25
16
Завершен
18.10
BBSC Berlin (W) BBSC Berlin (W) Stralsund (W) Stralsund (W)
1
3
25
14
19
25
16
25
18
25
Завершен
18.10
Markkleeberg (W) Markkleeberg (W) TV Planegg-Krailling (W) TV Planegg-Krailling (W)
0
1
13
15
Завершен
11.10
ТВ Хорд (Ж) ТВ Хорд (Ж) Grimma Grimma
-
-
Отменен
11.10
BBSC Berlin (W) BBSC Berlin (W) TV 05 Waldgirmes (W) TV 05 Waldgirmes (W)
0
3
22
25
14
25
16
25
Завершен
05.10
TV 05 Waldgirmes (W) TV 05 Waldgirmes (W) ТВ Хорд (Ж) ТВ Хорд (Ж)
3
1
19
25
25
19
25
14
25
20
Завершен
05.10
Leverkusen (W) Leverkusen (W) TV Planegg-Krailling (W) TV Planegg-Krailling (W)
3
2
25
18
18
25
22
25
25
20
15
9
Завершен
04.10
Vilsbiburg (W) Vilsbiburg (W) BBSC Berlin (W) BBSC Berlin (W)
3
0
25
15
25
9
25
17
Завершен
04.10
Oythe (W) Oythe (W) Штраубинг - Женщины Штраубинг - Женщины
2
3
19
25
17
25
25
19
25
20
12
15
Завершен
04.10
TV 05 Waldgirmes (W) TV 05 Waldgirmes (W) VCO Dresden (W) VCO Dresden (W)
1
3
25
22
18
25
22
25
16
24
Завершен
04.10
Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) ДСХС Кёльн (Ж) ДСХС Кёльн (Ж)
-
-
Отменен
03.10
Markkleeberg (W) Markkleeberg (W) Stralsund (W) Stralsund (W)
-
-
Отменен
27.09
Штраубинг - Женщины Штраубинг - Женщины Leverkusen (W) Leverkusen (W)
2
3
23
25
21
25
25
21
25
15
14
16
Завершен
27.09
Vilsbiburg (W) Vilsbiburg (W) ВК 05 Вальдгирмес - Женщины ВК 05 Вальдгирмес - Женщины
3
1
23
25
25
21
25
18
25
22
Завершен
27.09
TV Planegg-Krailling (W) TV Planegg-Krailling (W) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж)
3
0
25
17
25
13
25
10
Завершен
27.09
BBSC Berlin (W) BBSC Berlin (W) Markkleeberg (W) Markkleeberg (W)
-
-
Отменен
27.09
Stralsund (W) Stralsund (W) Oythe (W) Oythe (W)
2
3
18
25
14
25
25
22
25
18
13
15
Завершен
20.09
ВК 05 Вальдгирмес - Женщины ВК 05 Вальдгирмес - Женщины TV Dingolfing (W) TV Dingolfing (W)
3
0
25
17
25
15
25
21
Завершен
20.09
Leverkusen (W) Leverkusen (W) Stralsund (W) Stralsund (W)
-
-
Отменен
20.09
Grimma Grimma Планегг Крайллинг (жен) Планегг Крайллинг (жен)
0
3
23
25
21
25
14
25
Завершен
20.09
Markkleeberg (W) Markkleeberg (W) Vilsbiburg (W) Vilsbiburg (W)
0
3
14
25
18
25
16
25
Завершен
20.09
Oythe (W) Oythe (W) BBSC Berlin (W) BBSC Berlin (W)
3
0
25
22
25
13
25
14
Завершен
Комментарии к матчу
