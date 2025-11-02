02.11.2025
Смотреть онлайн VV Grimma (W) - Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2.Bundesliga Pro Women: VV Grimma (W) — Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж), 1 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Germany 2.Bundesliga Pro Women
Завершен
25:19 25:10 27:29 25:17
3 : 1
02 ноября 2025
Превью матча VV Grimma (W) — Айнтрахт Спонтен Дюссельдорф (Ж)
Игры 1 тур
08.11
2
3
22
25
15
25
28
26
25
17
11
15
Завершен
02.11
3
1
25
21
21
25
25
15
17
13
Завершен
02.11
0
1
16
24
Завершен
02.11
3
1
25
19
25
10
27
29
25
17
Завершен
02.11
0
1
6
8
Завершен
01.11
3
0
27
25
25
16
25
17
Завершен
01.11
0
3
14
25
22
25
15
25
Завершен
01.11
3
0
25
23
25
21
6
3
Завершен
01.11
-
-
Отменен
31.10
1
3
25
21
20
25
23
25
19
25
Завершен
25.10
2
3
25
19
17
25
25
22
18
25
10
11
Отменен
19.10
3
0
25
18
25
23
25
16
Завершен
18.10
1
3
25
14
19
25
16
25
18
25
Завершен
18.10
0
1
13
15
Завершен
11.10
-
-
Отменен
11.10
0
3
22
25
14
25
16
25
Завершен
05.10
3
1
19
25
25
19
25
14
25
20
Завершен
05.10
3
2
25
18
18
25
22
25
25
20
15
9
Завершен
04.10
3
0
25
15
25
9
25
17
Завершен
04.10
2
3
19
25
17
25
25
19
25
20
12
15
Завершен
04.10
1
3
25
22
18
25
22
25
16
24
Завершен
04.10
-
-
Отменен
03.10
-
-
Отменен
27.09
2
3
23
25
21
25
25
21
25
15
14
16
Завершен
27.09
3
1
23
25
25
21
25
18
25
22
Завершен
27.09
3
0
25
17
25
13
25
10
Завершен
27.09
-
-
Отменен
27.09
2
3
18
25
14
25
25
22
25
18
13
15
Завершен
20.09
3
0
25
17
25
15
25
21
Завершен
20.09
-
-
Отменен
20.09
0
3
23
25
21
25
14
25
Завершен
20.09
0
3
14
25
18
25
16
25
Завершен
20.09
3
0
25
22
25
13
25
14
Завершен
