18.10.2025
Смотреть онлайн BBSC Berlin (W) - Stralsund (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2.Bundesliga Pro Women: BBSC Berlin (W) — Stralsund (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Germany 2.Bundesliga Pro Women
Завершен
25:14 19:25 16:25 18:25
25:14 19:25 16:25 18:25
1 : 3
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Stralsund (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда BBSC Berlin (W) со счетом 25-14
Сет 2. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stralsund (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Stralsund (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Stralsund (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Stralsund (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stralsund (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Stralsund (W) со счетом 16-25
Сет 4. Команда Stralsund (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Stralsund (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда BBSC Berlin (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Stralsund (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча BBSC Berlin (W) — Stralsund (W)
