25.10.2025
Сан Роке Батан - Манакор 25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании: Сан Роке Батан — Манакор, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Polideportivo El Batan.
МСК, 1 тур, Стадион: Polideportivo El Batan
Суперлига Испании
Завершен
22:25 20:25 14:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Манакор со счетом 22-25
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Манакор со счетом 20-25
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 20 очков
