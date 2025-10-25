Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сан Роке Батан - Манакор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияСуперлига Испании: Сан Роке БатанМанакор, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Polideportivo El Batan.

МСК, 1 тур, Стадион: Polideportivo El Batan
Суперлига Испании
Сан Роке Батан
Завершен
22:25 20:25 14:25
0 : 3
25 октября 2025
Манакор
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Манакор первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Манакор со счетом 22-25
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Манакор первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Манакор со счетом 20-25
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Манакор первая набрала 20 очков

Превью матча Сан Роке Батан — Манакор

Игры 1 тур
25.10
Сан Роке Батан Сан Роке Батан Манакор Манакор
0
3
22
25
20
25
14
25
Завершен
25.10
Рио Дуэро Сан-Хосе Рио Дуэро Сан-Хосе Уникая Альмерия Уникая Альмерия
3
1
25
18
25
23
22
25
28
26
Завершен
25.10
Леганес Леганес Лелеман Валенсия Лелеман Валенсия
2
3
25
22
29
27
21
25
25
27
14
16
Завершен
25.10
ВК Теруэл ВК Теруэл Таррагона Таррагона
3
1
25
20
23
25
27
25
25
22
Завершен
