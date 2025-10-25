25.10.2025
Смотреть онлайн ВК Теруэл - Таррагона 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании: ВК Теруэл — Таррагона, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pabellon Los Planos.
МСК, 1 тур, Стадион: Pabellon Los Planos
Суперлига Испании
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВК Теруэл первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВК Теруэл первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ВК Теруэл первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВК Теруэл первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ВК Теруэл со счетом 25-20
Сет 2. Команда Таррагона SPSP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ВК Теруэл первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВК Теруэл первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ВК Теруэл первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Таррагона SPSP со счетом 23-25
Сет 3. Команда ВК Теруэл первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Теруэл первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ВК Теруэл первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ВК Теруэл первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда ВК Теруэл со счетом 27-25
Сет 4. Команда ВК Теруэл первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда ВК Теруэл первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Таррагона SPSP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ВК Теруэл первая набрала 20 очков
Тайм-аут
