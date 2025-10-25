25.10.2025
Смотреть онлайн Рио Дуэро Сан-Хосе - Уникая Альмерия 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании: Рио Дуэро Сан-Хосе — Уникая Альмерия, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pabellon Municipal Los Pajaritos.
МСК, 1 тур, Стадион: Pabellon Municipal Los Pajaritos
Суперлига Испании
Завершен
25:18 25:23 22:25 28:26
25:18 25:23 22:25 28:26
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Rio Duero Soria со счетом 25-18
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Rio Duero Soria со счетом 25-23
Сет 3. Команда Rio Duero Soria первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Unicaja Almeria первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Unicaja Almeria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Unicaja Almeria со счетом 22-25
Сет 4. Команда Unicaja Almeria первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Unicaja Almeria первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Rio Duero Soria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Рио Дуэро Сан-Хосе — Уникая Альмерия
Комментарии к матчу