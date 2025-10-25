Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Рио Дуэро Сан-Хосе - Уникая Альмерия 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияСуперлига Испании: Рио Дуэро Сан-ХосеУникая Альмерия, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pabellon Municipal Los Pajaritos.

МСК, 1 тур, Стадион: Pabellon Municipal Los Pajaritos
Суперлига Испании
Рио Дуэро Сан-Хосе
Завершен
25:18 25:23 22:25 28:26
3 : 1
25 октября 2025
Уникая Альмерия
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Rio Duero Soria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Rio Duero Soria со счетом 25-18
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Rio Duero Soria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Rio Duero Soria со счетом 25-23
Сет 3. Команда Rio Duero Soria первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Unicaja Almeria первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Unicaja Almeria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Unicaja Almeria со счетом 22-25
Сет 4. Команда Unicaja Almeria первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Rio Duero Soria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Unicaja Almeria первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Rio Duero Soria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Рио Дуэро Сан-Хосе — Уникая Альмерия

Игры 1 тур
25.10
Сан Роке Батан Сан Роке Батан Манакор Манакор
0
3
22
25
20
25
14
25
Завершен
25.10
Рио Дуэро Сан-Хосе Рио Дуэро Сан-Хосе Уникая Альмерия Уникая Альмерия
3
1
25
18
25
23
22
25
28
26
Завершен
25.10
Леганес Леганес Лелеман Валенсия Лелеман Валенсия
2
3
25
22
29
27
21
25
25
27
14
16
Завершен
25.10
ВК Теруэл ВК Теруэл Таррагона Таррагона
3
1
25
20
23
25
27
25
25
22
Завершен
Комментарии к матчу
