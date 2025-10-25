25.10.2025
Смотреть онлайн Леганес - Лелеман Валенсия 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании: Леганес — Лелеман Валенсия, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Суперлига Испании
Завершен
25:22 29:27 21:25 25:27 14:16
2 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда UPV Conqueridor первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UPV Conqueridor первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UPV Conqueridor первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда UPV Conqueridor первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Леганес со счетом 25-22
Сет 2. Команда Леганес первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Леганес первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Леганес первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда UPV Conqueridor первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Леганес со счетом 29-27
Сет 3. Команда Леганес первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Леганес первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UPV Conqueridor первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда UPV Conqueridor первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда UPV Conqueridor со счетом 21-25
Сет 4. Команда Леганес первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Леганес первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда UPV Conqueridor первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Леганес первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда UPV Conqueridor со счетом 25-27
Тайм-аут
Сет 5. Команда Леганес первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда UPV Conqueridor первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда UPV Conqueridor первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Превью матча Леганес — Лелеман Валенсия
