Смотреть онлайн Sanaya Libby's La Laguna (W) - Мелилла (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании. Женщины: Sanaya Libby's La Laguna (W) — Мелилла (Ж), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pablos April.
23:25 25:23 21:25 25:21 15:8
Превью матча Sanaya Libby's La Laguna (W) — Мелилла (Ж)
Команда Sanaya Libby's La Laguna (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Мелилла (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.