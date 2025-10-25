Смотреть онлайн Emeve (W) - Gran Canaria (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании. Женщины: Emeve (W) — Gran Canaria (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pabellon Municipal.