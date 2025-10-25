25.10.2025
Смотреть онлайн Alcobendas (W) - CV Kiele Socuellamos (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Суперлига Испании. Женщины: Alcobendas (W) — CV Kiele Socuellamos (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pabellon Luis Bunuel.
МСК, 3 тур, Стадион: Pabellon Luis Bunuel
Суперлига Испании. Женщины
Завершен
25:15 23:25 24:26 25:20 15:13
3 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Alcobendas (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Alcobendas (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Alcobendas (W) со счетом 25-15
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CV Kiele Socuellamos (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Alcobendas (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Alcobendas (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Alcobendas (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Alcobendas (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CV Kiele Socuellamos (W) со счетом 24-26
Сет 4. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Alcobendas (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Alcobendas (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Alcobendas (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Alcobendas (W) со счетом 25-20
Сет 5. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда CV Kiele Socuellamos (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Alcobendas (W) первая набрала 15 очков
