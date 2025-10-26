Сет 1. Команда Heidelberg (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Heidelberg (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Heidelberg (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Heidelberg (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Heidelberg (W) со счетом 25-13
Сет 2. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Heidelberg (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Сант Кугат (жен) со счетом 24-26
Сет 3. Команда Heidelberg (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Heidelberg (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Heidelberg (W) со счетом 25-21
Сет 4. Команда Heidelberg (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Сант Кугат (жен) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Сант Кугат (жен) со счетом 24-26
Сет 5. Команда Heidelberg (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Heidelberg (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Heidelberg (W) первая набрала 15 очков