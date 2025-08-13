Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Сербия U21 - Женщины - Türkiye U21 Women 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Сербия U21 - ЖенщиныTürkiye U21 Women, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
World Championship U21 Women
Сербия U21 - Женщины
Завершен
14:25 23:25 10:25
0 : 3
13 августа 2025
Türkiye U21 Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Türkiye U21 Women со счетом 14-25
Сет 2. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Türkiye U21 Women со счетом 23-25
Сет 3. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Türkiye U21 Women первая набрала 20 очков

Превью матча Сербия U21 - Женщины — Türkiye U21 Women

Команда Сербия U21 - Женщины в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Türkiye U21 Women, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.

