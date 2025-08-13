Смотреть онлайн Аргентина U21 - Женщины - Czechia U21 Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Аргентина U21 - Женщины — Czechia U21 Women, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
25:15 25:13 25:19
Превью матча Аргентина U21 - Женщины — Czechia U21 Women
Команда Аргентина U21 - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Czechia U21 Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.