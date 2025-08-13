Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн China U21 Women - Таиланд U21 - Женщины 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: China U21 WomenТаиланд U21 - Женщины, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
World Championship U21 Women
China U21 Women
Завершен
25:15 25:18 25:19
3 : 0
13 августа 2025
Таиланд U21 - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда China U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда China U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда China U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда China U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда China U21 Women со счетом 25-15
Сет 2. Команда China U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда China U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда China U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда China U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда China U21 Women со счетом 25-18
Сет 3. Команда China U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда China U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда China U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда China U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча China U21 Women — Таиланд U21 - Женщины

Команда China U21 Women в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Таиланд U21 - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
СКА СКА
10 Февраля
19:30
Лада Лада
Торпедо Торпедо
10 Февраля
18:00
Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
10 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Северсталь Северсталь
10 Февраля
19:10
Металлург Металлург
Автомобилист Автомобилист
10 Февраля
17:00
Сибирь Сибирь
ХК Сочи ХК Сочи
10 Февраля
15:30
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Локомотив Локомотив
10 Февраля
19:30
Челси Челси
Лидс Лидс
10 Февраля
22:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
10 Февраля
22:30
Наполи Наполи
Комо Комо
10 Февраля
23:00