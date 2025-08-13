Смотреть онлайн China U21 Women - Таиланд U21 - Женщины 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: China U21 Women — Таиланд U21 - Женщины, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
25:15 25:18 25:19
Превью матча China U21 Women — Таиланд U21 - Женщины
Команда China U21 Women в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Таиланд U21 - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.