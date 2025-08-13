Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн США U21 - Женщины - Болгария U21 - Женщины 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: США U21 - ЖенщиныБолгария U21 - Женщины, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
World Championship U21 Women
США U21 - Женщины
Завершен
23:25 16:25 15:25
0 : 3
13 августа 2025
Болгария U21 - Женщины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда США U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Болгария U21 - Женщины со счетом 23-25
Сет 2. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Болгария U21 - Женщины со счетом 16-25
Сет 3. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Болгария U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей

Превью матча США U21 - Женщины — Болгария U21 - Женщины

Комментарии к матчу
