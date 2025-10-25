Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Gentofte (W) - Aalborg (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании Elitedivision. Женщины: Gentofte (W)Aalborg (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Kildeskovshallen.

МСК, 1 тур, Стадион: Kildeskovshallen
Чемпионат Дании Elitedivision. Женщины
Gentofte (W)
Завершен
25:21 25:11 25:22
3 : 0
25 октября 2025
Aalborg (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gentofte (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gentofte (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Gentofte (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Gentofte (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Gentofte (W) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Gentofte (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Gentofte (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Gentofte (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Gentofte (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Gentofte (W) со счетом 25-11
Сет 3. Команда Gentofte (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gentofte (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Gentofte (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Gentofte (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей

Превью матча Gentofte (W) — Aalborg (W)

Команда Gentofte (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 1 тур
09.11
Gentofte (W) Gentofte (W) Koge (W) Koge (W)
-
-
Предстоящая
16:30
Holte IF (W) Holte IF (W) DHV Odense (W) DHV Odense (W)
-
-
Предстоящая
05.11
Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W) ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W)
1
3
18
25
19
25
25
22
20
25
Завершен
26.10
DHV Odense (W) DHV Odense (W) Farum VK (W) Farum VK (W)
-
-
Отложен
25.10
Gentofte (W) Gentofte (W) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
0
25
21
25
11
25
22
Завершен
25.10
ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
-
-
Отложен
19.10
Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W) Koge (W) Koge (W)
-
-
Отложен
19.10
Holte IF (W) Holte IF (W) Brondby (W) Brondby (W)
3
0
25
11
25
16
25
15
Завершен
12.10
Aalborg (W) Aalborg (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
0
3
10
25
15
25
9
24
Отменен
11.10
Brondby (W) Brondby (W) Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W)
-
-
Отложен
10.10
Koge (W) Koge (W) DHV Odense (W) DHV Odense (W)
0
3
7
25
10
25
16
25
Завершен
10.10
Gentofte (W) Gentofte (W) Farum VK (W) Farum VK (W)
3
2
23
25
25
10
23
25
25
20
14
10
Завершен
05.10
ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W) Koge (W) Koge (W)
3
0
25
14
25
9
25
12
Завершен
05.10
ДХВ (жен) ДХВ (жен) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
1
25
21
25
21
17
25
25
19
Завершен
04.10
Holte IF (W) Holte IF (W) Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W)
3
0
25
10
25
19
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05