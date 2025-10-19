19.10.2025
Смотреть онлайн Ikast KFUM (W) - Koge (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании Elitedivision. Женщины: Ikast KFUM (W) — Koge (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе IBF Arena.
МСК, 1 тур, Стадион: IBF Arena
Чемпионат Дании Elitedivision. Женщины
Отложен
- : -
19 октября 2025
Превью матча Ikast KFUM (W) — Koge (W)
Игры 1 тур
09.11
3
0
25
9
25
11
25
8
Завершен
08.11
3
1
25
21
20
25
25
23
25
20
Завершен
08.11
3
0
25
23
25
12
25
15
Завершен
05.11
1
3
18
25
19
25
25
22
20
25
Завершен
26.10
-
-
Отложен
25.10
3
0
25
21
25
11
25
22
Завершен
25.10
-
-
Отложен
19.10
-
-
Отложен
19.10
3
0
25
11
25
16
25
15
Завершен
12.10
0
3
10
25
15
25
9
24
Отменен
11.10
-
-
Отложен
10.10
0
3
7
25
10
25
16
25
Завершен
10.10
3
2
23
25
25
10
23
25
25
20
14
10
Завершен
05.10
3
0
25
14
25
9
25
12
Завершен
05.10
3
1
25
21
25
21
17
25
25
19
Завершен
04.10
3
0
25
10
25
19
25
17
Завершен
Комментарии к матчу