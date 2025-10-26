Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн DHV Odense (W) - Farum VK (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании Elitedivision. Женщины: DHV Odense (W)Farum VK (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Dalum Hallen.

МСК, 1 тур, Стадион: Dalum Hallen
Чемпионат Дании Elitedivision. Женщины
DHV Odense (W)
Отложен
- : -
26 октября 2025
Farum VK (W)
Превью матча DHV Odense (W) — Farum VK (W)

Команда DHV Odense (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 1 тур
09.11
Gentofte (W) Gentofte (W) Koge (W) Koge (W)
3
0
25
9
25
11
25
8
Завершен
08.11
Farum VK (W) Farum VK (W) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
1
25
21
20
25
25
23
25
20
Завершен
08.11
Holte IF (W) Holte IF (W) DHV Odense (W) DHV Odense (W)
3
0
25
23
25
12
25
15
Завершен
05.11
Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W) ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W)
1
3
18
25
19
25
25
22
20
25
Завершен
26.10
DHV Odense (W) DHV Odense (W) Farum VK (W) Farum VK (W)
-
-
Отложен
25.10
Gentofte (W) Gentofte (W) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
0
25
21
25
11
25
22
Завершен
25.10
ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
-
-
Отложен
19.10
Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W) Koge (W) Koge (W)
-
-
Отложен
19.10
Holte IF (W) Holte IF (W) Brondby (W) Brondby (W)
3
0
25
11
25
16
25
15
Завершен
12.10
Aalborg (W) Aalborg (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
0
3
10
25
15
25
9
24
Отменен
11.10
Brondby (W) Brondby (W) Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W)
-
-
Отложен
10.10
Koge (W) Koge (W) DHV Odense (W) DHV Odense (W)
0
3
7
25
10
25
16
25
Завершен
10.10
Gentofte (W) Gentofte (W) Farum VK (W) Farum VK (W)
3
2
23
25
25
10
23
25
25
20
14
10
Завершен
05.10
ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W) Koge (W) Koge (W)
3
0
25
14
25
9
25
12
Завершен
05.10
ДХВ (жен) ДХВ (жен) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
1
25
21
25
21
17
25
25
19
Завершен
04.10
Holte IF (W) Holte IF (W) Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W)
3
0
25
10
25
19
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
