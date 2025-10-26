Смотреть онлайн DHV Odense (W) - Farum VK (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании Elitedivision. Женщины: DHV Odense (W) — Farum VK (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Dalum Hallen.
Превью матча DHV Odense (W) — Farum VK (W)
Команда DHV Odense (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.