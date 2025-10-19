Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Holte IF (W) - Brondby (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании Elitedivision. Женщины: Holte IF (W)Brondby (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ny Holtehal.

МСК, 1 тур, Стадион: Ny Holtehal
Чемпионат Дании Elitedivision. Женщины
Holte IF (W)
Завершен
25:11 25:16 25:15
3 : 0
19 октября 2025
Brondby (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Holte IF (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Holte IF (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Holte IF (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Holte IF (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Holte IF (W) со счетом 25-11
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Brondby (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Holte IF (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Holte IF (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Holte IF (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Holte IF (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Holte IF (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Holte IF (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Holte IF (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Holte IF (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Holte IF (W) — Brondby (W)

Команда Holte IF (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 1 тур
09.11
Gentofte (W) Gentofte (W) Koge (W) Koge (W)
-
-
Предстоящая
05.11
Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W) ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W)
1
3
18
25
19
25
25
22
20
25
Завершен
26.10
DHV Odense (W) DHV Odense (W) Farum VK (W) Farum VK (W)
-
-
Отложен
25.10
Gentofte (W) Gentofte (W) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
0
25
21
25
11
25
22
Завершен
25.10
ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
-
-
Отложен
19.10
Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W) Koge (W) Koge (W)
-
-
Отложен
19.10
Holte IF (W) Holte IF (W) Brondby (W) Brondby (W)
3
0
25
11
25
16
25
15
Завершен
12.10
Aalborg (W) Aalborg (W) Holte IF (W) Holte IF (W)
0
3
10
25
15
25
9
24
Отменен
11.10
Brondby (W) Brondby (W) Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W)
-
-
Отложен
10.10
Koge (W) Koge (W) DHV Odense (W) DHV Odense (W)
0
3
7
25
10
25
16
25
Завершен
10.10
Gentofte (W) Gentofte (W) Farum VK (W) Farum VK (W)
3
2
23
25
25
10
23
25
25
20
14
10
Завершен
05.10
ASV Aarhus (W) ASV Aarhus (W) Koge (W) Koge (W)
3
0
25
14
25
9
25
12
Завершен
05.10
ДХВ (жен) ДХВ (жен) Aalborg (W) Aalborg (W)
3
1
25
21
25
21
17
25
25
19
Завершен
04.10
Holte IF (W) Holte IF (W) Ikast KFUM (W) Ikast KFUM (W)
3
0
25
10
25
19
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
