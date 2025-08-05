05.08.2025
Смотреть онлайн Коста-Рика - Пуэрто-Рико (Ж) 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Женский кубок PAN AM по волейболу: Коста-Рика — Пуэрто-Рико (Ж), 2 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Женский кубок PAN AM по волейболу
Завершен
17:25 16:25 8:25
0 : 3
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Превью матча Коста-Рика — Пуэрто-Рико (Ж)
История последних встреч
Коста-Рика
Пуэрто-Рико (Ж)
0 побед
0 побед
0%
0%
06.08.2025
Пуэрто-Рико (Ж)
-:-
Коста-Рика
