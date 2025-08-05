Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Коста-Рика - Пуэрто-Рико (Ж) 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЖенский кубок PAN AM по волейболу: Коста-РикаПуэрто-Рико (Ж), 2 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Женский кубок PAN AM по волейболу
Коста-Рика
Завершен
17:25 16:25 8:25
0 : 3
05 августа 2025
Пуэрто-Рико (Ж)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков

Превью матча Коста-Рика — Пуэрто-Рико (Ж)

История последних встреч

Коста-Рика
Коста-Рика
Пуэрто-Рико (Ж)
Коста-Рика
0 побед
0 побед
0%
0%
06.08.2025
Пуэрто-Рико (Ж)
Пуэрто-Рико (Ж)
-:-
Коста-Рика
Коста-Рика
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
