Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Мексика - Перу (Ж) 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЖенский кубок PAN AM по волейболу: МексикаПеру (Ж), 2 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Женский кубок PAN AM по волейболу
Мексика
Завершен
25:21 21:25 23:25 21:25
1 : 3
05 августа 2025
Перу (Ж)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Мексика со счетом 25-21
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Перу (Ж) со счетом 21-25
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Мексика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Перу (Ж) со счетом 23-25
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Мексика первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Перу (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Мексика — Перу (Ж)

Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Перу (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
СКА СКА
3 Февраля
19:10
Лада Лада
Металлург Металлург
3 Февраля
18:00
ЦСКА ЦСКА
ХК Сочи ХК Сочи
3 Февраля
19:30
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3 Февраля
23:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3 Февраля
22:45
Челны Челны
Дизель Пенза Дизель Пенза
3 Февраля
19:00
Марсель Марсель
Ренн Ренн
3 Февраля
23:10
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Авангард Авангард
3 Февраля
19:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Кристалл Кристалл
3 Февраля
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
3 Февраля
19:00