Женский кубок PAN AM по волейболу

Сет 3. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 20 очков

Сет 3. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 15 очков

Сет 3. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 10 очков

Сет 3. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 5 очков

Сет 2 выиграла команда Доминиканская Республика (Ж) со счетом 25-10

Сет 2. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 20 очков

Сет 2. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 15 очков

Сет 2. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 10 очков

Сет 2. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 5 очков

Сет 1 выиграла команда Доминиканская Республика (Ж) со счетом 25-18

Сет 1. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 20 очков

Сет 1. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 15 очков

Сет 1. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 10 очков

Сет 1. Команда Доминиканская Республика (Ж) первая набрала 5 очков

Превью матча Доминиканская Республика (Ж) — Венесуэла - Женщины

Команда Доминиканская Республика (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.